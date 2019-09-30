Diyarbakır'da 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Diyarbakır'ın Lice ilçesinde 3.1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Kandilli Rasathanesi'nin paylaştığı bilgilere göre Diyarbakır'ın Lice ilçesinde, 08.44'te (TSİ) 3,1 büyüklüğünde 7.2 km derinlikte bir deprem meydana geldi.
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