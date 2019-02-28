İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,3282
  • 6,0716
  • 225.855
  • 104.141
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Diyarbakır’da 583 polisle hava destekli narkotik denetimi yapıldı

Diyarbakır’da 583 polis ve eğitimli 5 köpeğin katılımıyla hava destekli narkotik uygulaması düzenlendi. Bin 151 kişinin sorgulandığı uygulamada üzerinden bir miktar uyuşturucu ve gümrük kaçağı 16 cep telefonu ele geçirilen 3 kişi ile aranan 1 şüpheli gözaltına alındı.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde Asayiş, Güvenlik, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele, Özel Harekat, Terörle Mücadele ve Foto Film Şube müdürlüklerinin desteğiyle Kayapınar, Bağlar, Yenişehir ve Sur ilçelerinde 212 ekip, 583 personel ve 5 narkotik madde arama köpeğinin katılımıyla helikopter destekli narkotik uygulaması gerçekleştirildi.
 
Yapılan uygulamada bin 151 şahsın sorgusu ve araması yapıldı, 255 araç incelendi. Umuma açık 126 iş yerinin de kontrol edildiği uygulamada yoklama kaçağı 3 kişi tespit edildi. Aranan 3 kişinin üzerinde ise bir miktar uyuşturucu ve gümrük kaçağı olduğu tespit edilen 16 cep telefonu ele geçirildi. Bu 3 kişi ile arandığı saptanan 1 şüpheli gözaltına alındı.

Türk balıkçı teknesine ateş açıldı: 3 yaralı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

Elektrik desteği ödemesi yarın başlıyor

Elektrik desteği ödemesi yarın başlıyor

"Pakistan'ın amacı savaşacak pozisyona düşmemek"

'Pakistan'ın amacı savaşacak pozisyona düşmemek'

TEKNOFEST 2019 başvuruları başladı

TEKNOFEST 2019 başvuruları başladı

Adana'daki üniversitenin adı "Alparslan Türkeş" oldu

Adana'daki üniversitenin adı 'Alparslan Türkeş' oldu

Teröristlerin korkulu rüyası HÜRKUŞ-C

Teröristlerin korkulu rüyası HÜRKUŞ-C

ABD'den Erdoğan-Kushner görüşmesine ilişkin açıklama

ABD'den Erdoğan-Kushner görüşmesine ilişkin açıklama

Trump'tan Kuzey Kore açıklaması: Acele etmeyeceğim

Trump'tan Kuzey Kore açıklaması: Acele etmeyeceğim

Milyonlarca vatandaşı sevindiren karar Resmi Gazete'de

Milyonlarca vatandaşı sevindiren karar Resmi Gazete'de
 

POPÜLER HABERLER

Amcasını öldürdü, cesedi parçalayarak İstanbul´a dağıttı

Amcasını öldürdü, cesedi parçalayarak İstanbul´a dağıttı

Türkiye'nin dev tatbikatı Yunanistan'ı korkuttu

Türkiye'nin dev tatbikatı Yunanistan'ı korkuttu

Dikkat! Yeniden yapılandırma için son şans

Dikkat! Yeniden yapılandırma için son şans

Pakistan ile Hindistan karşılıklı olarak savaş uçaklarını düşürdü

Pakistan ile Hindistan karşılıklı olarak savaş uçaklarını düşürdü

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA