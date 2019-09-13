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Diyarbakır'da 7 sivilin şehit olduğu terör saldırısının detayları ortaya çıktı

Diyarbakır'ın Kulp ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerce düzenlenen, 7 kişinin şehit olduğu, 10 kişinin yaralandığı saldırının detayları gün ağarınca ortaya çıktı. Saldırının ardından başlatılan soruşturma kapsamında, olay yerinde patlamadan kısa süre önce belediyeye ait aracın görüldüğü bilgisi üzerine gözaltına alınan 4 şüpheliden HDP İlçe Başkanı A.K. ile HDP'li Kulp Belediyesi Fen İşleri Müdürü Ş.A'nın emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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Kulp'un Ağaçkorur köyü mevkisinde dün odun toplamaya giden köylülerin bulunduğu araca teröristlerce el yapımı patlayıcıyla düzenlenen, 7 kişinin şehit olduğu saldırıda yaralanan 10 kişiden 9'unun tedavisi Dicle Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi ile Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesinde sürüyor.

- BELEDİYEYE AİT ARACIN SALDIRININ GERÇEKLEŞTİĞİ YERDE GÖRÜLDÜĞÜ İDDİASI

Saldırının ardından başlatılan soruşturma kapsamında, olay yerinde patlamadan kısa süre önce belediyeye ait aracın görüldüğü bilgisi üzerine haklarında yakalama kararı çıkarılan 4 şüpheliden gözaltına alınan HDP İlçe Başkanı A.K. ile HDP'li Kulp Belediyesi Fen İşleri Müdürü Ş.A'nın emniyetteki işlemleri devam ediyor.

- "HDP'Lİ BELEDİYENİN OTOPARK GÖRÜNTÜLERİ İNCELENİYOR

Soruşturmada, ilçedeki kurum ve iş yerlerine ait güvenlik kameraları ile HDP'li Kulp Belediyesinin otoparkındaki giriş çıkış yapan araçlara ilişkin görüntüler inceleniyor.

Saldırının ardından güvenlik güçlerince PKK'lı teröristlere yönelik bölgede başlatılan operasyon sürüyor.

- SALDIRI ODUNLARIN YÜKLENDİĞİ TRAKTÖRÜN GEÇİŞİNDEN SONRA DÜZENLENMİŞ

Sivillerin bulunduğu pikaba yönelik saldırının, odunların yüklendiği traktörün geçişinden hemen sonra gerçekleştirildiği belirlendi.

- UZAKTAN KUMANDALI PATLAYICI KULLANILMIŞ

Saldırıda kullanılan el yapımı patlayıcının uzaktan kumandalı olduğu tespit edildi

Patlamanın etkisi ile yolun karşı tarafına savrularak şarampole yuvarlanan pikabın ağaçlara takılarak durabildiği görüldü.

Olay yerinde patlamanın etkisi ile yaklaşık 1,5 metre eninde çukur oluştu.

Odun yüklü traktörün olay yerinin ilerisinde olduğu, patlamanın şiddetiyle vatandaşlara ait ayakkabı ve kişisel bazı eşyalar ile odun toplamada kullandıkları orak ve çeşitli malzemelerin olay yerine saçıldığı görüldü.

- ŞEHİTLERİN KİMLİKLERİ BELİRLENDİ

Saldırıda, Siraç, Ömer ve Abit Yıldız, Ahmet Ay, İhsan Çelikbilek, Mehmet Bozyel ve Sinan Diğer şehit düştü.

Şehitlerden Siraç, Ömer, Abit Yıldız ve Ahmet Ay'ın cenazesi Kulp ilçesinde, İhsan Çelikbilek ve Mehmet Bozyel'in cenazesi Batman'da, Sinan Diğer'in cenazesi ise Muş'ta düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.

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