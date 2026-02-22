İSTANBUL 6°C / 4°C
22 Şubat 2026 Pazar
Güncel

Diyarbakır'da 84 yaşındaki kayıp adam için arama çalışmaları sürüyor

Diyarbakır'ın Kulp ilçesinde kaybolan 84 yaşındaki zihinsel engelli Salih Ertaş için ekiplerce yürütülen arama çalışmaları devam ediyor.

AA22 Şubat 2026 Pazar 17:46 - Güncelleme:
Diyarbakır'da 84 yaşındaki kayıp adam için arama çalışmaları sürüyor
Kırsal Çağlayan Mahallesi'nde 8 Şubat'ta evden ayrıldıktan sonra haber alınamayan Ertaş için başlatılan arama çalışması, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD), jandarma, 112 Acil Sağlık, Kayapınar Belediyesi Arama ve Kurtarma, Kulp Belediyesi Arama ve Kurtarma, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Arama ve Kurtarma ile Karayolları ekiplerinin katılımıyla mahalle kırsalı ile Sarım çayı ve çevresinde sürüyor.

205 personelin katıldığı aramalarda, kadavra köpeği ve 5 dron da kullanılıyor.

Kulp'un kırsal Çağlayan Mahallesi'nde yaşayan zihinsel engelli Salih Ertaş 8 Şubat'ta evden ayrılmış, kendisinden haber alamayan yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirmiş, bölgeye giden ekiplerce arama çalışması başlatılmıştı.

