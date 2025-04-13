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Diyarbakır'da aileler arasında kanlı hesaplaşma: 1 ölü, 22 tutuklama

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde 1 kişinin hayatını kaybettiği, aralarında bir polis memurunun da bulunduğu 11 kişinin yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin 22 tutuklama gerçekleşti.

IHA13 Nisan 2025 Pazar 16:15 - Güncelleme:
Diyarbakır'da aileler arasında kanlı hesaplaşma: 1 ölü, 22 tutuklama
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Merkez Kayapınar ilçesi Huzurevleri Mahallesi'nde 8 Nisan'da iki aile arasında yaşanan husumet sonucu meydana gelen silahlı kavgada, 1 polis memuru silahla yaralanmıştı. Olayın taraflarından 1 kişi yaşamını yitirmiş, 10 kişi yaralandığı silahlı kavgaya ilişkin İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliğince yapılan çalışmalarda 30 kişi gözaltına alındı.

Yapılan aramalarda; 5 tabanca ve 3 pompalı tüfek ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 30 şüpheliden 22'si tutuklandı.

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