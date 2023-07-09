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Diyarbakır'da alacak verecek meselesi kanlı bitti: 1 ölü, 4 yaralı

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde alacak verecek meselesi yüzünden çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

IHA9 Temmuz 2023 Pazar 18:00 - Güncelleme:
Diyarbakır'da alacak verecek meselesi kanlı bitti: 1 ölü, 4 yaralı
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Olay, sabah saatlerine doğru Yenişehir ilçesi Kooperatifler Mahallesi Akkoyunlu 4. Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, kumarhane olarak işletildiği ileri sürülen bir mekanda alacak verecek meselesi yüzünden taraflar arasında tartışma çıktı. Silahlı kavgaya dönen olayda 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde ilk müdahalelerinin ardından kentteki hastanelere sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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