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Diyarbakır'da ambulansa ateş açan zanlı tutuklandı

Diyarbakır'ın merkez Bağlar ilçesinde doğum sancıları başlayan hastaya müdahaleye giden ambulanstaki sağlık ekibine sözlü saldırıda bulunduktan sonra ambulansa ateş açan zanlı tutuklandı.

AA19 Temmuz 2020 Pazar 16:52 - Güncelleme: 19 Temmuz 2020 Pazar 16:52
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13 Temmuz gecesi Kaynartepe Mahallesi 269. sokakta doğum vakasına giden 112 Acil Servis ekibine düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili soruşturma sürüyor.

İlçe Emniyet Müdürlüğünce yapılan çalışmada olayı gerçekleştiren R.T. yakalanırken, saldırıda kullanılan silah ele geçirildi.

R.T, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

- Olay

Merkez Bağlar ilçesinde 13 Temmuz'da doğum sancıları başlayan kadın için giden sağlık ekibine sözlü saldırıda bulunulmuş, ardından saldırgan olay yerinden uzaklaşan ambulansa silahla ateş etmişti.

Kurşunların isabet ettiği ambulansta can kaybı ve yaralanma olmamıştı.

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