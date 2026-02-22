İSTANBUL 6°C / 4°C
  • Diyarbakır'da arazide erkek cesedi bulunmuştu! 1 tutuklama
Güncel

Diyarbakır'da arazide erkek cesedi bulunmuştu! 1 tutuklama

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde, arazide silahla vurulmuş erkek cesedi bulunmasına ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

AA22 Şubat 2026 Pazar 16:29 - Güncelleme:
Diyarbakır'da arazide erkek cesedi bulunmuştu! 1 tutuklama
Kırsal Kervanpınar Mahallesi'nde önceki gün arazide silahla başından vurulmuş halde Kadir Ö'nün (29) cesedinin bulunmasına ilişkin Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma sürüyor.

Bu kapsamda, gözaltına alınan Sebahattin A'nın (44) jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesine bağlı kırsal Kervanpınar Mahallesi'nde önceki gün 23.50 sıralarında arazide silahla başından vurulmuş erkek cesedi olduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ve jandarma ekipleri sevk edilmiş, yapılan incelemede cesedin Kadir Ö'ye ait olduğu belirlenmişti.

Jandarma Suç Araştırma Timlerince yürütülen çalışmada, Bismil ilçesine bağlı kırsal Köseli Mahallesi'nde bir kahvehanede yaşanan tartışmanın ardından Sebahattin A'nın (44) takip ettiği Kadir Ö'yü aracına binerken silahla öldürdüğü ve cesedi araziye bıraktığı belirlenmişti.

