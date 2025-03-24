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Diyarbakır'da asansör boşluğunda feci ölüm

Diyarbakır'ın Kayapınar ilçesinde bir apartman görevlisi, asansör boşluğuna düştü. Ağır yaralanan 37 yaşındaki adam kurtarılamadı.

AA24 Mart 2025 Pazartesi 19:54 - Güncelleme:
Diyarbakır'da asansör boşluğunda feci ölüm
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Merkez Kayapınar ilçesi Peyas Mahallesi 227'nci Sokak'ta bulunan bir sitede bina görevlisi Abdurrezzak M. (37) asansör boşluğuna düşerek ağır yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye, 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Abdurrezzak M, itfaiye ekiplerince, düştüğü asansör boşluğundan çıkarıldı.

Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla özel bir hastaneye kaldırılan Abdurrezzak M. müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Cenaze otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

İşlemlerin ardından yakınlarına teslim edilen Abdurrezzak M'nin cenazesi Eğil ilçesinin Bahşiler Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verildi.

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