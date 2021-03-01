İSTANBUL 11°C / 4°C
Parçalı bulutlu, güneşli
01 Mart 2021 Pazartesi / 17 Recep 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,3267
  • EURO
    8,851
  • ALTIN
    412.563
  • BIST100
    1497.21
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Diyarbakır'da bankada silahlı soygun girişimi: Polis ekiplerine teslim oldu
Güncel

Diyarbakır'da bankada silahlı soygun girişimi: Polis ekiplerine teslim oldu

Diyarbakır'da, bir bankanın şubesinde silahla soygun girişiminde bulunan L.Y. (36), olay yerine gelen polis ekiplerine teslim oldu. Gözaltına alınarak polis merkezine götürülen L.Y'nin sorgusu sürüyor.

DHA01 Mart 2021 Pazartesi 11:04 - Güncelleme: 01 Mart 2021 Pazartesi 11:04
ABONE OL

Sabah saatlerinde kent merkezindeki bir banka şubesine gelen silahlı L.Y., soygun girişiminde bulundu. Bankadaki görevliler, alarm butonuna basarak yardım isteyince bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Bankaya polisin geldiğini gören L.Y., silahını yere atarak, teslim oldu. Gözaltına alınarak polis merkezine götürülen L.Y.'nin sorgusu sürüyor.

Soygun girişimi sırasında ATM'den para çeken Recep Çiçek, "Şüphelinin bankaya girmesinin ardından çığlık sesleri geldi. Kısa süre sonra polis olay yerine geldi. Şüpheli gözaltına alındı" dedi.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.