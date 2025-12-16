İSTANBUL 12°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Aralık 2025 Salı / 26 CemaziyelAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    42,721
  • EURO
    50,279
  • ALTIN
    5877.46
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Diyarbakır'da başıboş köpek dehşeti... ''Bu hayvanların toplatılmasını istiyoruz''
Güncel

Diyarbakır'da başıboş köpek dehşeti... ''Bu hayvanların toplatılmasını istiyoruz''

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde başıboş sokak köpeğinin saldırısı sonucu 2 kişi yaralandı. Daha önce oğlu ve kendisine de köpeklerin saldırdığını belirten vatandaşlardan Habip Yıldız, 'Yeterince müdahale edilmediği için bu sokak köpekleri maalesef her sabah bizim önümüze geliyor ve insanlara zarar veriyor. Biz bu hayvanların toplatılmasını istiyoruz. buradaki insanların zarar görmemesini istiyoruz.' dedi.

IHA16 Aralık 2025 Salı 11:08 - Güncelleme:
Diyarbakır'da başıboş köpek dehşeti... ''Bu hayvanların toplatılmasını istiyoruz''
ABONE OL

Merkez Yenişehir ilçesi Dönümlü Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde başıboş sokak köpeğinin saldırısına uğrayan M.K. (45) isimli kadın ve S.Ö. (55), el ve vücudunun çeşitli yerlerinden yaralandı.

Çevredekiler yaralanan vatandaşların yardımına koşarken saldırgan köpek kalabalığa saldırdı. Hastaneye sevk edilen 2 yaralı tedavileri sonrası tabucu edildi.

Daha önce oğlu ve kendisine de köpeklerin saldırdığını belirten vatandaşlardan Habip Yıldız, 'Önceki gün burada iki kişi köpek saldırısına uğradı. Bundan 20-25 gün önce bizzat kendim 153'e bunu bildirmiştim. Ben ve çocuğum, okul dönüşü tam 12 tane köpeğin saldırısına uğradık ve orada bir binaya sığınmak zorunda kaldık.

Bunu bildirdim, değerlendirmeye alındığını söylediler ama yeterince müdahale edilmediği için bu sokak köpekleri maalesef her sabah bizim önümüze geliyor ve insanlara zarar veriyor. Biz bu hayvanların toplatılmasını istiyoruz. buradaki insanların zarar görmemesini istiyoruz' dedi.

ÖNERİLEN VİDEO

Sultangazi'de bu kadarına da ''pes'' dedirten görüntü

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.