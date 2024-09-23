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Diyarbakır'da bazı belediyelerde işçi kıyımı: Çıkarılanlar 7 yıllık, 9 yıllık işçiler

Diyarbakır'da bazı belediyelerde işten çıkarılan işçiler, eylemini sürdürürken, işten çıkarılanların 7-9 yıllık işçiler olduğu ve iddia edildiği gibi seçimden hemen önce alınan işçiler olmadığı ifade edildi.

AA23 Eylül 2024 Pazartesi 17:00 - Güncelleme:
Diyarbakır'da bazı belediyelerde işçi kıyımı: Çıkarılanlar 7 yıllık, 9 yıllık işçiler
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Hizmet-İş Diyarbakır Şube Başkanı Ercan Kahraman, sendika üyeleri ve bazı belediyelerde işten çıkarılan işçiler, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi binasının yanında kurdukları çadırda eylemlerine devam etti.

Kahraman, gazetecilere yaptığı açıklamada, bazı belediyelerde işten çıkarılan işçiler için bir yandan eylem yaparken diğer yandan hukuki mücadele başlattıklarını belirtti.

"İŞTEN ATILANLAR 7 YILLIK, 9 YILLIK İŞÇİLER"

Kurdukları eylem çadırında 89. günde olduklarını ifade eden Kahraman, şunları söyledi:

"Son olarak cuma günü Kayapınar Belediyesinden 37 kişi ile bugün aldığımız bilgiye göre Diyarbakır Büyükşehir Belediyesinden 10 kişi daha işinden atıldı. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi başta olmak üzere tüm belediyelerde bugün itibarıyla 441 kişi işten atıldı. Bu işten atmalar devam ediyor ama atılanların yerine de işçi alıyorlar. İşten atılanlar 7 yıllık, 9 yıllık işçiler, söyledikleri gibi seçimden 3 ay, 6 ay önce alınan işçiler değil. Biz bu işten atılmaların durdurulmasını talep ediyoruz."

Kahraman, işçiler işlerine geri dönene kadar eylem çadırında olmaya devam edeceklerini kaydetti.

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