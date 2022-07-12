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Diyarbakır'da belediye otobüsü motor kısmından alev aldı

Diyarbakır'da, Dicle Üniversitesi Yerleşkesi'nden şehir merkezine doğru hareket eden belediye otobüsü, motor kısmından alev aldı. Araç kullanılamaz hale gelirken, otobüsün yandığı anlar ise cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

DHA12 Temmuz 2022 Salı 17:10 - Güncelleme:
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Olay, öğle saatlerinde Dicle Üniversitesi Yerleşkesi'nde meydana geldi. Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi´ne ait 21 AFF 018 plakalı yolcu otobüsü, yolcuları yerleşkeye bıraktıktan sonra hareket etti. Otobüs ana yola çıktığı sırada motor kısmı aniden alev aldı. Durumu fark eden şoför, kapıları açıp indi. Dumanın sardığı otobüsün arka kısmını alevler sardı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü. Ölen ya da yaralananın olmadığı yangın, cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Otobüs kullanılamaz hale gelirken, yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı. (DHA)

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