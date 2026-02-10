İSTANBUL 8°C / 5°C
Güncel

Diyarbakır'da büyük operasyon: 105 firari yakalandı

Diyarbakır'da jandarma ekipleri aranan şahıslara yönelik operasyon düzenledi. Kesinleşmiş hapis cezası bulunan 105 hükümlü kıskıvrak yakalandı.

10 Şubat 2026 Salı 09:37
Diyarbakır'da büyük operasyon: 105 firari yakalandı
ABONE OL

Diyarbakır'da jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 105 kişi yakalandı.

Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı, suçların önlenmesi ve adli makamlarca haklarında yakalama emri bulunan "asayiş ve diğer suçlardan aranan" kişilerin yakalanmasına yönelik Jandarma Suç Araştırma Timleri (JASAT) koordinesinde İlçe Jandarma Komutanlıkları ile operasyon gerçekleştirdi.

İcra edilen operasyonlarda aralarında "kasten öldürme, cinsel saldırı, uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama, hırsızlık, gece vakti silah ile yağma, ruhsatsız silah ve mermileri taşıma veya bulundurma" suçlarından aranan kişilerin de bulunduğu, 10-20 yıl arası 5, 5-10 yıl arası 17, 2-5 yıl arası 47 ve 2 yıl altı 36 olmak üzere toplamda 105 kişi yakalandı. Yakalanan 105 kişi adli makamlara sevk edildi.

