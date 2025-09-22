Diyarbakır'da çıkan orman yangını söndürüldü

Silvan ilçesinde dün akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle başlayan örtü yangını, ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, jandarma, AFAD, belediye ve DÜAK ekibi sevk edildi.

Öte yandan Batman Orman İşletme ekipleri de bölgeye yönlendirildi. Rüzgarın etkili olduğu bölgede havadan ve karadan yapılan müdahalenin ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Silvan Kaymakamı Osman Oğuz Ekşi, Diyarbakır Orman İşletme Müdürü Davut Ayzit de yangının çıktığı bölgeye gelerek çalışmaları yakından takip etti.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.