İSTANBUL °C / °C
Parçalı bulutlu, güneşli
22 Eylül 2025 Pazartesi / 30 RebiülEvvel 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,3693
  • EURO
    48,6576
  • ALTIN
    4939.19
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Diyarbakır'da çıkan orman yangını söndürüldü
Güncel

Diyarbakır'da çıkan orman yangını söndürüldü

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahalelerin ardından söndürüldü.

İHA22 Eylül 2025 Pazartesi 08:59 - Güncelleme:
Diyarbakır'da çıkan orman yangını söndürüldü
ABONE OL

Silvan ilçesinde dün akşam saatlerinde henüz belirlenemeyen nedenle başlayan örtü yangını, ormanlık alana sıçradı. İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü, jandarma, AFAD, belediye ve DÜAK ekibi sevk edildi.

YANGIN KONTROL ALTINA ALINDI

Öte yandan Batman Orman İşletme ekipleri de bölgeye yönlendirildi. Rüzgarın etkili olduğu bölgede havadan ve karadan yapılan müdahalenin ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Silvan Kaymakamı Osman Oğuz Ekşi, Diyarbakır Orman İşletme Müdürü Davut Ayzit de yangının çıktığı bölgeye gelerek çalışmaları yakından takip etti.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili inceleme başlatıldı.

ÖNERİLEN VİDEO

Baba-oğul kadın kıyafetiyle yakalandı! Üzerlerini çıkarınca yakayı ele verdiler

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.