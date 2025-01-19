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Diyarbakır'da çocuk kaçırma faciası: 1 şüpheli emniyetin ağına takıldı

Diyarbakır'ın Yenişehir ilçesinde bir çocuğun akaryakıt istasyonunda zorla otomobile bindirilip kaçırılmasına ilişkin gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

IHA19 Ocak 2025 Pazar 17:15 - Güncelleme:
Diyarbakır'da çocuk kaçırma faciası: 1 şüpheli emniyetin ağına takıldı
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Edinilen bilgiye göre, Aziziye Mahallesi'ndeki akaryakıt istasyonundan yakıt alan F.Y. (16), bir otomobilden inen 1'i silahlı 4 kişi tarafından zorla araca bindirildi. Bu sırada olaya müdahale etmek isteyen S.A.Y.'ye (16) şüphelilerden biri pompalı tüfekle ateş etti. Olay yerinden kaçan S.A.Y. yaralanmazken, F.Y. otomobille götürüldükten bir süre sonra serbest bırakıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Polis, kimliği tespit edilen şüphelilerden M.K.'yi (23) gözaltına alındı. Zanlının 3 ayrı suçtan kaydının olduğu belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Ekiplerin diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor. Öte yandan, her iki tarafın olay öncesi trafikte tartıştığı ve mağdurların şüphelilerden şikayetçi olmadığı öğrenildi.

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