5 Aralık 2025 Cuma
  • Diyarbakır'da damat katliamı: Ortalık kan gölüne döndü
Güncel

Diyarbakır'da damat katliamı: Ortalık kan gölüne döndü

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde damat, tartıştığı kayınbabası ve kayınbiraderini öldürdü. Damatla birlikte 6 kişi, jandarmanın operasyonu ile yakalanarak gözaltına alındı.

5 Aralık 2025 Cuma 11:18
Diyarbakır'da damat katliamı: Ortalık kan gölüne döndü
Olay, dün gece saatlerinde Ergani ilçesine bağlı Canveren köyünde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre M.K., kayınbabası M.C.T. ve kayınbiraderi M.T. ile henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı bir süre tartıştı.

ORTALIK KAN GÖLÜNE DÖNDÜ

Tartışmanın büyümesi üzerine M.K., yanında getirdiği silahla M.C.T. ve M.T.'ye ateş açtı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Olayda yaralanan M.C.T. ve M.T., ilk müdahalelerinin ardından hastaneye kaldırıldı. Baba ve oğul, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

KISA SÜREDE YAKALANAN DAAMT GÖZALTINDA

Kısa sürede olay yerine gelen jandarma asayiş ekipleri bölgede çalışma gerçekleştirdi. Yapılan incelemelerin arından damat M.K. yakalandı. Jandarma ekipleri olaya karıştığı belirlenen 5 kişiyi daha operasyonlarla gözaltına aldı.

Gözaltına alınan 6 kişinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

