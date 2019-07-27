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Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda PKK'lı teröristlere ait 9 mağara ve bir sığınak imha edildi

Diyarbakır'ın Hani ve Kocaköy ilçeleri kırsalında düzenlenen operasyonda 9 doğal mağara ve bir sığınak kullanılamaz hale getirildi, 1 milyon 69 bin 850 kök Hint keneviri, 89 kilogram esrar ele geçirildi.

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Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca, PKK'lı teröristlerin etkisiz hale getirilmesi, teröristlerce kullanılan sığınak ve barınakların tespit edilerek, içerisindeki silah ve mühimmatın muhafaza altına alınması, diğer malzemelerle, sığınakların imha edilmesi, teröristler ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasında var olan bağın somut delillerle ortaya konulması, operasyon bölgesinde gizlenen uyuşturucu ve gizleyenlerin bulunarak adalete teslim edilmesi amacıyla Hani ilçesinin güneydoğusu ile Kocaköy ilçesinin kuzey ve kuzeybatısında kalan dağlık ve kırsal alanda operasyon düzenlendi.

Jandarma özel harekat, jandarma komando, polis özel harekat timleri ve güvenlik korucularının katılımıyla 25 Temmuz'da saat 21.00'den itibaren başlatılan "Bayrak-131 Şehit Astsubay Kıdemli Çavuş Mustafa Gökçeli-02 Müşterek Operasyonu" dün saat 23.00 itibarıyla tamamlandı.

- 7 AYRI NOKTADA 1 MİLYON 69 BİN 850 KÖK HİNT KENEVİRİ BULUNDU
 

Operasyonda, PKK'lı teröristlerce kullanıldığı tespit edilen 9 doğal mağara ve bir sığınak kullanılamaz hale getirildi.

Yapılan aramalarda, arazide çalılar arasına gizlenmiş çuvallar içerisinde 89 kilogram esrar, 7 ayrı noktada 1 milyon 69 bin 850 kök Hint keneviri, kenevirlerin sulanması amacıyla tarlaların içerisinde kurulu şekilde 7 bin 702 metre uzunluğunda su hortumu, borusu ile 3 su motoru ele geçirildi.

Ele geçirilen esrar muhafaza altına alındı, Hint keneviri ise numune alınmasının ardından diğer malzemelerle yerinde imha edildi.

- İZİNSİZ İŞLETİLEN MERMER OCAĞI HAKKINDA İŞLEM
 

Operasyon bölgesinde bulunan mermer ocaklarının kontrolü sırasında, Hani ilçesi Kırım köyü sınırları içerisinde izinsiz olarak çalışma yapıldığı tespit edilen, O.Ö. tarafından işletilen Hani Mermer AŞ ile ilgili yasal işlem başlatıldı.

Bölgede yapılan adli aramada? 512 kişi ve 104 araç kontrol edildi, 3 kişi Askerlik Kanunu gereği tebligat yapılarak serbest bırakıldı.

Kentte son 6 operasyonda ele geçirilen Hint keneviri sayısı 11 milyon 969 bin 628 köke ulaştı.

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