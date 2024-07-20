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  • Diyarbakır'da ele geçirilen 1 milyon 781 bin 200 kök kenevir imha edildi
Güncel

Diyarbakır'da ele geçirilen 1 milyon 781 bin 200 kök kenevir imha edildi

Lice'de İl Jandarma Komutanlığınca düzenlenen operasyonda, 1 milyon 781 bin 200 kök kenevir ve skunk ile 511 kilogram esrar ele geçirildi, 1 şüpheli yakalandı.

AA20 Temmuz 2024 Cumartesi 20:27 - Güncelleme:
Diyarbakır'da ele geçirilen 1 milyon 781 bin 200 kök kenevir imha edildi
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca bölücü terör örgütü ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasındaki bağı somut delillerle ortaya koymak, operasyon bölgesinde saklanan uyuşturucuları ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek amacıyla dün ilçenin Çavundur Mahallesi'nde "Şehit Jandarma Uzman Çavuş Uğur Kartal Narko-Terör Operasyonu" gerçekleştirildi.

ŞÜPHELİLER ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Operasyonda, 1 milyon 103 bin 200 kök kenevir, 678 bin kök skunk, 475 kilogram kubar ve 36 kilogram toz esrar ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

Şüpheli, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Ele geçirilen kenevir ve skunk, alınan numunelerin ardından imha edildi.

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