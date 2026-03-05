İSTANBUL 13°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
5 Mart 2026 Perşembe / 17 Ramazan 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    43,9976
  • EURO
    51,1446
  • ALTIN
    7247.51
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Diyarbakır'da emek nöbeti 615. gününde: İşten çıkarılan işçilerin direniş çadırı kalkmıyor
Güncel

Diyarbakır'da emek nöbeti 615. gününde: İşten çıkarılan işçilerin direniş çadırı kalkmıyor

Diyarbakır'da bazı belediyelerde işten çıkarılan işçilerin eylemi devam ediyor.

AA5 Mart 2026 Perşembe 15:55 - Güncelleme:
Diyarbakır'da emek nöbeti 615. gününde: İşten çıkarılan işçilerin direniş çadırı kalkmıyor
ABONE OL

Hizmet-İş Diyarbakır Şube Başkanı Ahmet Dinç, sendika üyeleri ve bazı belediyelerde işten çıkarılan işçiler, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi binasının yanında kurdukları çadırda eylemlerini sürdürüyor.

Memur-Sen Diyarbakır Şube Başkanı Ramazan Tekdemir ile HAK-İŞ Diyarbakır İl Başkanı Mehmet Aküzüm de eylem yapan işçilere destek ziyaretinde bulundu.

Hizmet-İş Diyarbakır Şube Başkanı Dinç, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, 31 Mart 2024 yerel seçimlerinden bugüne kadar Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi ve ilçe belediyelerinde 1033 emekçinin haksız ve hukuksuz bir şekilde işine son verildiğini söyledi.

Emekçilerin ivedi bir şekilde işlerine geri dönmelerini, kazanılmış haklarının tamamının bir an önce ödenmesini talep ettiklerini belirten Dinç, şöyle konuştu:

"Emekçi arkadaşlarımızın ekmeği elinden alınmış ve çaresiz bir yola sürüklenmişlerdir. Yaklaşık 615 gün aralıksız bir şekilde devam eden eylem çadırımızda emekçi arkadaşlarımızın işe iadeleri konusunda girişimlerin başlatılmasını bekliyoruz. Bütün bu haksız ve hukuksuzluğa rağmen HAK-İş ve Hizmet-İş Sendikamız her daim emekçiden yana tavır almıştır. Bundan sonra da emekçinin yanında durmaya devam edeceğiz."

ÖNERİLEN VİDEO

İzmir'de köpek dehşeti kamerada! 3 yaşındaki Ada'nın yüzü pençe ve ısırıkla dolu

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.