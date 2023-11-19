İSTANBUL 8°C / 5°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Kasım 2023 Pazar / 7 CemaziyelEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    28,6953
  • EURO
    31,397
  • ALTIN
    1826.46
  • BIST100
    7853.36
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Diyarbakır'da ev ve iş yerlerinden hırsızlık yapan 12 şüpheli yakalandı
Güncel

Diyarbakır'da ev ve iş yerlerinden hırsızlık yapan 12 şüpheli yakalandı

Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda hırsızlık yaptıkları gerekçesiyle 12 şüpheli gözaltına alındı.

AA19 Kasım 2023 Pazar 09:14 - Güncelleme:
Diyarbakır'da ev ve iş yerlerinden hırsızlık yapan 12 şüpheli yakalandı
ABONE OL

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Suçla Sinerjik Mücadele Projesi kapsamında ev ve iş yerlerinden hırsızlık yapan zanlıları tespit etmek amacıyla özel analiz grubu kurdu.

Grup, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamera görüntülerini inceleyerek hırsızlık şüphelilerini tespit etti.

Sahte kimlik kullandıkları belirlenen zanlıların yakalanması amacıyla "yörünge" adlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 12 şüpheli yakalandı.

Yapılan incelemede şüphelilerden birinin 27 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu ortaya çıktı.

Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.