Güncel

Diyarbakır'da feci kaza! 5 kişi hayatını kaybetti

Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

IHA24 Şubat 2026 Salı 21:17 - Güncelleme:
Diyarbakır'da feci kaza! 5 kişi hayatını kaybetti
Edinilen bilgilere göre, Çınarköy Mahallesi'nde iki otomobil, sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kafa kafaya çarpıştı.

Valilikten yapılan açıklamada, Çınarköy Mahallesi çıkışında iki aracın çarpışması sonucu elim bir trafik kazası meydana geldiği, kazada araç sürücüleri ile birlikte toplam 5 vatandaşın hayatını kaybettiği, 2 vatandaşın yaralandığı bildirildi.

Yaralıların hastanedeki tedavilerinin devam ettiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kaza sonrası olay yerine sağlık, jandarma ve ilgili ekipler sevk edilerek gerekli inceleme çalışmaları ivedilikle başlatılmış olup, olayla ilgili tahkikat devam etmektedir. Hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve yakınlarına başsağlığı, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz."

Kazaya ilişikin inceleme başlatıldı.

