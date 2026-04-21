İSTANBUL 21°C / 9°C
Parçalı bulutlu, güneşli
21 Nisan 2026 Salı / 5 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,9003
  • EURO
    52,8907
  • ALTIN
    6903.92
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Diyarbakır'da feci kaza: Otobüs devrildi, can kaybı ve yaralılar var
Güncel

Diyarbakır'da feci kaza: Otobüs devrildi, can kaybı ve yaralılar var

Diyarbakır'ın Lice ilçesinde bir yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 1 kişi öldü, 13 kişi de yaralandı.

IHA21 Nisan 2026 Salı 14:31 - Güncelleme:
Diyarbakır'da feci kaza: Otobüs devrildi, can kaybı ve yaralılar var
ABONE OL

Kaza, Lice ilçesi Güçlü Mahallesi mevkiinde meydana geldi. 06 EJH 704 plakalı şehirler arası yolcu otobüsü, Muş'a seyir halindeyken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi.

Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlı, jandarma ve AFAD ekipleri sevk edildi. Kazada 1 kişinin öldüğü, 13 kişinin de yaralandığı belirlendi.

Yaralılar olay yerinde yapılan il müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Hayatını kaybeden şahsın cenazesi ise otopsi işlemleri için morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

ÖNERİLEN VİDEO

Sisli havada hatalı sollama kazası! Kafa kafaya girdiler

Kapat
Video yükleniyor...

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.