İSTANBUL 18°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Nisan 2022 Cumartesi / 28 Saban 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    14,8562
  • EURO
    15,6728
  • ALTIN
    905.75
  • BIST100
    2430.55
Güncel

Diyarbakır'da firari hükümlülere operasyon

Diyarbakır'da, çeşitli suçlardan haklarındaki 3 ile 19 yıl arasında kesinleşmiş hapis cezalarıyla aranan 5 hükümlü, polis operasyonuyla yakalandı.

DHA30 Nisan 2022 Cumartesi 09:55 - Güncelleme:
ABONE OL

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, firari hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışmalar gerçekleştirdi. Ekipler, bu kapsamda Yenişehir ilçesi Fiskaya semtinde; 'nitelikli yağma', 'nitelikli hırsızlık', 'resmi belgede sahtecilik' ile 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama' suçlarından haklarında 3 yıldan 19 yıla kadar kesinleşmiş hapis cezası bulunan 5 kişinin saklandığı adresleri tespit etti. Özel harekat polislerinin de desteğiyle yapılan operasyonda firari 5 hükümlü, yakalandı. Adreslerdeki aramalarda ise Rus yapımı tabanca ile çok sayıda fişek ele geçirildi. Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.