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Diyarbakır'da Galeria İş Merkezi'nin üstündeki 2 blokta eşyalar çıkarılıyor

Diyarbakır'da, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hasar gören Galeria İş Merkezi'nin üstündeki sitenin 2 bloğundan vatandaşlar eşyalarını alıyor.

AA4 Mart 2023 Cumartesi 11:44 - Güncelleme:
Diyarbakır'da Galeria İş Merkezi'nin üstündeki 2 blokta eşyalar çıkarılıyor
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6 Şubat'ta meydana gelen depremlerden etkilenen Diyarbakır'da hasar gören merkez Yenişehir ilçesindeki Galeria İş Merkezi'nin üstündeki sitenin C ve D bloğunda izin verilmesi üzerine vatandaşlar eşyalarını tahliye etmeye başladı.

Vatandaşlar, C ve D bloktaki iş yeri ve evlerinden eşyalarını alarak, kamyonetlere yükledi.

Önlem alan polis ve Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, vatandaşların ağır hasarlı olan diğer bloklara girmelerine izin vermedi.

Avukat Mehmet Ali Kaya, diğer avukat arkadaşlarıyla D bloktaki bir daireyi büro olarak kullandıklarını belirterek, "Bizim büronun olduğu taraf sağlamdı. Dosyalarımızı ve kıymetli evrak ile eşyalarımızı aldık. Bunları alamasaydık mağdur olurduk." dedi.

Vatandaşlardan Abdulkadir Aydın da iş yerinden kendisi için manevi değeri olan eşyalarını aldığını aktardı.

  • Diyarbakırda Galeria İş Merkezi
  • deprem
  • eşya

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