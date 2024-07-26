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Diyarbakır'da gerçekleştirilen operasyonda 177 bin kök kenevir ele geçirildi

Diyarbakır'ın Hani ve Kulp ilçelerinde Jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda 177 bin 20 kök kenevir, 65 kilogram esrar, 475 kök skunk ve 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

AA26 Temmuz 2024 Cuma 17:14 - Güncelleme:
Diyarbakır'da gerçekleştirilen operasyonda 177 bin kök kenevir ele geçirildi
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığınca bölücü terör örgütü ile yasa dışı uyuşturucu üretimi ve ticareti yapanlar arasındaki bağı somut delillerle ortaya koymak, operasyon bölgesinde saklanan uyuşturucular ve bunları gizleyenleri bularak adalete teslim etmek amacıyla dün Hani ve Kulp ilçelerinde operasyon düzenlendi.

2 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda, Hani'nin Kaledibi ve Seren Mahallelerinde 61 kilogram kubar esrar, 15 bin 20 kök kenevir, 475 kök skunk, 2 ruhsatsız av tüfeği, 2 hassas terazi, Kulp'un Akdoruk Mahallesi'nde ise 162 bin kök kenevir ve 4 kilogram kubar esrar ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

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