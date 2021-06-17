İSTANBUL 24°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Haziran 2021 Perşembe / 7 Zilkade 1442
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    8,6317
  • EURO
    10,3295
  • ALTIN
    501.375
  • BIST100
    1424.05
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Diyarbakır'da görüldü! Büyüklüğü ve sesiyle dikkat çekiyor, etle beleniyor
Güncel

Diyarbakır'da görüldü! Büyüklüğü ve sesiyle dikkat çekiyor, etle beleniyor

Diyarbakır'ın Karacadağ bölgesinde görülen etçil çekirgeler büyüklüğüyle dikkat çekiyor. Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Zooloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Satar, böcek türleriyle beslenen ve tarımsal açıdan zararlı haşereleri de yiyen çekirgenin aslında çiftçi dostu olduğunu söyledi.

AA17 Haziran 2021 Perşembe 12:28 - Güncelleme: 17 Haziran 2021 Perşembe 12:28
ABONE OL

Latince ismi "Saga ephippigera" olan büyüklüğü ve sesiyle dikkat çeken etçil çekirge, Karacadağ bölgesinde görüntülendi.

Dicle Üniversitesi Fen Fakültesi Zooloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ali Satar, böcek türleriyle beslenen ve tarımsal açıdan zararlı haşereleri de yiyen çekirgenin aslında çiftçi dostu olduğunu söyledi.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde yoğunlukta görülen "Saga ephippigera" türü çekirgenin antenleriyle birlikte boyunun 25 santimetreyi bulduğunu belirten Satar, bölge halkı tarafından bilinen fakat görmeye alışık olmayan kişiler tarafından panikle karşılanan türün korunması gerektiğini vurguladı.

Satar, "Yapılan bilinçlendirme ve tanımlama çalışmaları sayesinde son yıllarda sayıları da arttı. Bu varlıkları korumamız lazım, çünkü zararlı böcekleri ve tarım düşmanı diğer çekirgeleri de yiyerek ekolojik sisteme büyük katkı sunuyorlar." diye konuştu.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.