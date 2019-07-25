Son dakika... Diyarbakır'da gri listedeki 'Agit Soro' kod adlı Celal Gök öldürüldü
Diyarbakır’da 19 Temmuz’da etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin, 300 bin TL ödülle gri kategoride yer alan 'Agit Soro' olduğu tespit edildi
- AA
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, iç güvenlik operasyonları kapsamında 19 Temmuz'da Diyarbakır'ın Lice kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca operasyon yapıldığı belirtildi.
Açıklamada, söz konusu operasyonda etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin, Terörden Arananlar Listesinde 300 bin lira ödülle gri kategoride yer alan sözde Amed eyaleti maliye/cephane birimi sorumlusu "Agit Soro" kod adlı Celal Gök olduğunun tespit edildiği kaydedildi.
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