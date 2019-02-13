Diyarbakır'da halk otobüsü ile servis minibüsü çarpıştı kazada 22 kişi yaralandı
Ajansların son dakika haberine göre Diyarbakır'da halk otobüsü ile servis minibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 22 kişi yaralandı
- AA
Kayapınar ilçesi Fırat Mahallesi 587. Sokak'ta, personel taşıyan 21 S 0949 plakalı servis minibüsü, 21 BS 832 plakalı belediye otobüsüyle çarpıştı.
Belediye otobüsü özel bir okulun duvarına çarparak durdu.
Kazada, 1'i ağır 22 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince, Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.
Araçlar, çekici ile kaza yerinden kaldırıldı.
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