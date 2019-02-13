Diyarbakır'da halk otobüsü ile servis minibüsü çarpıştı kazada 22 kişi yaralandı Ajansların son dakika haberine göre Diyarbakır'da halk otobüsü ile servis minibüsünün çarpışması sonucu meydana gelen kazada 22 kişi yaralandı