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Diyarbakır'da Hazreti İsa ve Meryem figürlü tablo ile heykel ele geçirildi

Diyarbakır'da, İbranice el yazmalı kitap, parşömen üzerine baskılı Hazreti İsa ve Meryem figürlerinin olduğu tablo ile bir heykel ele geçirildi, 6 şüpheli yakalandı.

AA06 Haziran 2020 Cumartesi 10:48 - Güncelleme: 06 Haziran 2020 Cumartesi 10:49
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Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ergani ilçesinde ikamet eden 3 şüphelinin, tarihi eser satmak için alıcı aradıkları yönünde bilgi aldı.

Ekiplerce, ilçe merkezinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, tarihi eserleri satmaya çalışan 3 zanlı ile alıcı 3 şüpheli suçüstü yakalandı.

Zanlıların ikametlerindeki aramada, 11x10 cm ebatlarında 36 yaprak ve 18 sayfadan oluşan deri üzerine İbrani alfabesiyle yazılmış el yazmalı kitap, parşömen üzerine baskılı Hazreti Meryem ve Hazreti İsa figürlerinin olduğu tablo ve heykel ile ruhsatsız tabanca, buna ait 3 şarjör ve 16 fişek ele geçirildi.

Tarihi eserler muhafaza altına alınarak Dicle Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesine teslim edildi.

Gözaltına alınan 6 şüpheli hakkında soruşturma başlatıldı.

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