Diyarbakır'da heyecanla beklenen hafif raylı sistem için ilk adım atıldı

AA 24 Nisan 2021 Cumartesi 15:22 - Güncelleme: 24 Nisan 2021 Cumartesi 15:23

Vali Münir Karaloğlu'nun kentin toplu taşıma ve ulaşım konforunun üst seviye çıkarılması amacıyla verdiği talimat doğrultusunda Ulaşım Master Planı revize edildi. Hedef yılı 2040 olmak üzere hazırlanan master planda, Türkiye'deki birçok büyükşehirde olan hafif raylı sistemin kent için önemine işaret edildi.

Bunun üzerine Büyükşehir Belediyesi, toplu taşımayı rahatlatacak, kent sakinlerine konforlu, güvenli ve ucuz toplum taşıma hizmeti sağlamak amacıyla raylı sistemin hayata geçirilmesi için harekete geçti. Ulaşım Daire Başkanlığı bu kapsamda hafif raylı sistemin projelendirilme ihalesini gerçekleştirdi.

Raylı sistem; projelendirme, yapım ve araç alımı olarak üç aşamada hayata geçirilecek.

- 2023'te hizmete sunulması planlanıyor

Dağkapı ile Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi arasında inşa edilmesi düşünülen hafif raylı sistem, 14,1 kilometre uzunluğunda ve 23 istasyondan oluşacak.

Fiskaya'dan başlayacak Dağkapı-Ali Emiri Caddesi-Hintlibaba Caddesi-Ekinciler-Turgut Özal Bulvarı-Diclekent Bulvarı-Mastfroş Caddesi güzergahını takip ederek Gazi Yaşargil Eğitim Araştırma Hastanesi bölgesinde yapılacak depo sahasında son bulacak raylı sistem hattının 2023'te hizmetine sunulması planlanıyor.

- İlk etapta günlük 74 bin 342 yolcu taşıyacak

Kentin çehresini değiştirecek ve vatandaşlara daha konforlu ulaşım hizmeti verecek raylı sistem işletmeye alındığı yıl günlük yaklaşık 74 bin 342 yolcu taşıyacak. Ulaşım Master Planı hedef yılı olan 2040'ta ise günlük yolcu taşıma kapasitesinin 132 bin 25 kişi olması öngörülüyor.

- Haberi alan kent sakinleri sevindi

Kent sakinlerinden Salim Duman, AA muhabirine, birçok ilde bulunan raylı sistemle Diyarbakır'ın da daha önce tanışmış olması gerektiğini söyledi.

Bugüne kadar raylı sistemin yapımıyla ilgili aldıkları duyumların gerçeğe dönüşmediğini dile getiren Duman, "İnşallah bu defa yapılır. Gereksinimdir, mecburidir, yapılması gerekendir. Raylı sistemin yapılacak olması bizi çok memnun etti. Bunu duyduğumuz zaman çok sevindik. Çünkü yıllardır bunu bekliyoruz." dedi.

Duman, her geçen gün büyüyen Diyarbakır'da raylı sistemin ulaşımda büyük kolaylık ve rahatlık sağlayacağını anlattı.

Furkan Uçar da İstanbul'a gittiği sırada karşılaştığı metro ve tramvay hattının Diyarbakır'da da olmasını arzuladığını söyledi.

Sistemin hem trafik hem de zaman açısından kente olumlu yönde yansıyacağını belirten Uçar şöyle konuştu:

"Raylı sistem yapılacağı haberini aldık, çok sevindik. Sayın Valimize teşekkür ederim. Millete hizmet ediyor. Allah razı olsun. Yıllardır kente bir tramvay hattının yapılmasını bekliyorduk. Bugüne nasip oldu. Çok da güzel oldu."