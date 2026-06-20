İSTANBUL 28°C / 18°C
Parçalı bulutlu, güneşli
20 Haziran 2026 Cumartesi / 5 Muharrem 1448
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    46,4792
  • EURO
    53,3552
  • ALTIN
    6205.5
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Diyarbakır'da hipodromda at sahipleri ve bakıcıları arasında kavga: 2 kişi öldü
Güncel

Diyarbakır'da hipodromda at sahipleri ve bakıcıları arasında kavga: 2 kişi öldü

Diyarbakır'daki hipodromda çıkan kavgada yaralanan 1 kişinin daha tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmesiyle ölü sayısı 2'ye yükseldi.

AA20 Haziran 2026 Cumartesi 18:55 - Güncelleme:
Diyarbakır'da hipodromda at sahipleri ve bakıcıları arasında kavga: 2 kişi öldü
ABONE OL

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca dün, Çınar ilçesinin Beşpınar Mahallesi'nde bulunan hipodromda at sahipleri ve bakıcıları arasında çıkan 2'si ağır 7 kişinin yaralandığı bıçaklı kavgaya ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların tedavisi devam ediyor.

Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören yaralılardan Bayram Çizik (33) müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.

Selahattin Eyyübi Devlet Hastanesi'nde tedavi gören Ahmet Çizik (20) de hayatını kaybetti.

Elazığ'ın Yurtbaşı beldesindeki hipodromda da at sahipleri ve bakıcıları arasında başlayan tartışmanın, taş ve sopaların kullanıldığı kavgaya dönüşmesi sonucu 6 kişi yaralanmıştı.

ÖNERİLEN VİDEO

İBB Kültür A.Ş. Genel Müdür Yardımcısı Karaal'ın evinin önünden kaçırılma görüntüleri ortaya çıktı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.