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Diyarbakır'da hırsızlık operasyonunda 15 kişi yakalandı

Diyarbakır'da düzenlenen hırsızlık operasyonunda 15 kişi gözaltına alındı.

AA21 Şubat 2020 Cuma12:26 - Güncelleme: 21 Şubat 2020 Cuma 12:26

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde son dönemde ikametlerden ve iş yerinden hırsızlık olaylarını gerçekleştirerek halkın huzurunu bozan, maddi ve manevi kayıplara sebep olan suç gruplarına yönelik çalışma başlatıldı.

Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından yapılan teknik takipli çalışmalar sonucunda, 32 hırsızlık olayına karışan ve çok sayıda para, ziynet ve elektronik eşya çalan 16 şüpheliye yönelik 16 adrese eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 15 zanlı gözaltına alındı.

Gözaltına alınan zanlıların ikametlerinde yapılan aramalarda çok sayıda çalıntı olduğu değerlendirilen malzeme ve 2 ruhsatsız tabanca ile bunlara ait mühimmat ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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