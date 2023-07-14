Diyarbakır'da hırsızlık ve kapkaç yapanlara operasyon

İl Emniyet Müdürlüğünce yürütülen "Suçla Sinerjik Mücadele Projesi" kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince farklı tarih ve adreslerde hırsızlık ve kapkaç yaptıkları belirlenen 15 zanlıya yönelik operasyon başlatıldı.



Operasyonda, belirlenen adreslerde 15 şüpheli yakalandı.

İncelemede, şüphelilerden birinin 12 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

Öte yandan, şüphelilerden bazılarının hırsızlık yaptığı anlar güvenlik kameralarınca görüntülendi.