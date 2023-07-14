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Diyarbakır'da hırsızlık ve kapkaç yapanlara operasyon

Diyarbakır'da düzenlenen operasyonda hırsızlık ve kapkaç yaptıkları öne sürülen 15 şüpheli gözaltına alındı.

AA14 Temmuz 2023 Cuma 09:28 - Güncelleme:
Diyarbakır'da hırsızlık ve kapkaç yapanlara operasyon
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İl Emniyet Müdürlüğünce yürütülen "Suçla Sinerjik Mücadele Projesi" kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince farklı tarih ve adreslerde hırsızlık ve kapkaç yaptıkları belirlenen 15 zanlıya yönelik operasyon başlatıldı.

Operasyonda, belirlenen adreslerde 15 şüpheli yakalandı.

İncelemede, şüphelilerden birinin 12 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

Öte yandan, şüphelilerden bazılarının hırsızlık yaptığı anlar güvenlik kameralarınca görüntülendi.

  • Diyarbakır operasyonu
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