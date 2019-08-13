Diyarbakır'da iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı
Diyarbakır'da iki aile arasında çıkan silahlı kavgada 4 kişi yaralandı.
- AA
Merkez Bağlar ilçesi Şeyh Şamil Mahallesi'nde iki aile arasında kız alıp verme meselesiyle başlayan tartışma kavgaya dönüştü.
Silahların da kullanıldığı kavgada E.G, B.G, E.G. ve A.G. yaralandı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Servis ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.
Polis ekipleri çevreden delil topladı, olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.