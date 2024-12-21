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Diyarbakır'da iki aile arasında kavga: 1 ölü

Diyarbakır'ın merkez Sur ilçesinde iki aile arasında çıkan taşlı, sopalı ve silahlı kavgada 1 kişi öldü, 4 kişi yaralandı.

AA21 Aralık 2024 Cumartesi 16:19 - Güncelleme:
Diyarbakır'da iki aile arasında kavga: 1 ölü
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Kırsal Alibardak Mahallesi Pirhüseyin mezrasındaki tarlada, iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı.

Tartışmanın taşlı, sopalı ve silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu 5 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Veysi İ. (30), müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekiplerinin mezrada aldığı güvenlik önlemi sürüyor.

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