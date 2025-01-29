Diyarbakır'da iki kişi arsında çıkan tartışma silahlı kavgaya dönüştü: 1 ölü

İlçeye bağlı Sanayi Mahallesi Diyarbakır Caddesinde G.G. ile kayınbiraderi A.B. (40) arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

Kavgada, A.B. ağır yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Ergani Devlet Hastanesi'ne, ardından Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen A.B. müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Polis tarafından gözaltına alınan G.G'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.