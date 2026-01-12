İSTANBUL 3°C / 0°C
  Diyarbakır'da iş yerinde soba patladı: 4 kişi yaralandı
Güncel

Diyarbakır'da iş yerinde soba patladı: 4 kişi yaralandı

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde bir iş yerinde sobada meydana gelen patlama sonucu 4 kişi yaralandı.

AA12 Ocak 2026 Pazartesi 20:36
Diyarbakır'da iş yerinde soba patladı: 4 kişi yaralandı
Sanayi Mahallesi'ndeki sanayi sitesinde oto elektrik tamiri yapılan bir iş yerinde yakılan sobada henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi.

Patlamada, iş yerinde bulunan H.Y, M.S.D, S.C. ve M.F.G. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Ergani Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Durumu ağır olan H.Y. buradaki ilk müdahalenin ardından Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

İş yerinde hasara neden olan yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

