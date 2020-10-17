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Diyarbakır'da işçi servisi direğe çarptı: 2 ölü

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde tekstil işçilerini taşıyan bir minibüs beton aydınlatma direğine çarptı. Kaza sonucu 2 kişi hayatını kaybetti, 6'sı ağır 20 kişi de yaralandı.

IHA17 Ekim 2020 Cumartesi 17:05 - Güncelleme: 17 Ekim 2020 Cumartesi 17:13
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Kaza, Bismil ilçesi Sanayi Caddesi Batman yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre tekstil işçilerini taşıyan 21 LC 284 plakalı Ford Transit marka minibüs sürücüsü aşırı hız nedeniyle direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle beton aydınlatma direğine çarptı. Çevredeki vatandaşların haber vermesiyle olay yerine çok sayıda 112 sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahalede 2 kişinin hayatını kaybettiği, 20 kişinin yaralandığı belirlendi. Yaralılardan durumu ağır olan 6 kişi ambulanslarla Diyarbakır’daki çeşitli hastanelere sevk edildi.

Polis, kazayla ilgili inceleme başlatırken, minibüs çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

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