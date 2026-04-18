İSTANBUL 17°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Nisan 2026 Cumartesi / 2 Zilkade 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    44,895
  • EURO
    52,8913
  • ALTIN
    6966.26
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  Diyarbakır'da kahreden olay! Okula yıldırım düştü: Ölen çocuklar var
Diyarbakır'da kahreden olay! Okula yıldırım düştü: Ölen çocuklar var

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde sağanak yağış sırasında ağacın altına sığınan 15 yaşındaki kuzenler Kasım, Serkan ve Mehmet Yıldırım'a yıldırım çarptı. Kasım ve Serkan Yıldırım hastanede hayatını kaybederken, ağır yaralı Mehmet Yıldırım Gazi Yaşargil Devlet Hastanesine sevk edildi.

IHA18 Nisan 2026 Cumartesi 14:00
ABONE OL

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde yaşanan yıldırım faciası bir aileyi yasa boğdu. Sağanak yağıştan korunmak için ağacın altına sığınan üç kuzen yıldırım çarpmasıyla ağır yaralandı; 15 yaşındaki iki kuzen tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

YAĞMURDAN SIĞINDIKLARI AĞAÇ ALTINDA YILDIRIM ÇARPTI

Diyarbakır'ın Ergani ilçesinde yıldırım çarpması sonucu ağır yaralanan 3 kuzenden 2'si hayatını kaybetti.

İlçenin Çiçeközü Mahallesi'nde oyun oynadıktan sonra sağanakla birlikte ağacın altına sığınan Kasım Yıldırım (15), Serkan Yıldırım (15) ve Mehmet Yıldırım'a (15) yıldırım çarptı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Ergani Devlet Hastanesine sevk edilen Kasım ve Serkan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralı olan Mehmet Yıldırım ise Gazi Yaşargil Devlet Hastanesine sevk edildi.

AİLE FERTLERİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Görgü tanığı Zülfikar Kınık, sabah hayvanlara yem verirken 2-3 kere şimşek çaktığını belirterek, "Sonra baktım okulun yanında ses geliyor. Çocuğumu gönderdim. Çocuklar, 'baba üç kişi, yerdeler' dedi. Herhalde okulu temizlemeye gelmişlerdi. Amca oğulları. Başka köyden bizim köye temizlemeye geliyorlar. Gittiğimde köylüler Ergani Devlet Hastanesine götürmüştü" dedi.

Olayı haber alan aile fertleri sinir kirizi geçirdi. Hayatını kaybeden kuzenler, işlemlerinin ardından defnedilecek.

  • yıldırım çarpması
  • Ergani
  • Diyarbakır yıldırım
  • Kasım Yıldırım
  • Çiçeközü Mahallesi

ÖNERİLEN VİDEO

Kamera kurup ağlamıştı: Hemşirenin Maraş istismarına inceleme

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.