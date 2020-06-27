Diyarbakır'da kamu görevlisi olduklarını belirterek dolandırıcılık yapan 7 kişi tutuklandı

AA 27 Haziran 2020 Cumartesi 09:35 - Güncelleme: 27 Haziran 2020 Cumartesi 09:36

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan çalışmada, kendilerini jandarma, polis ve MİT personeli olarak tanıtan veya kamu görevlileriyle ilişkilerinin olduğunu söyleyip farklı vaatlerde bulunarak nitelikli dolandırıcılık suçu işleyen, aralarında avukat, emekli olmuş veya ihraç edilmiş asker ve polis ile kamu görevlilerinin bulunduğu yönünde bilgi elde edildi.

Yapılan teknik ve fiziki takipte, şüphelilerin kendilerini bakan, eski bakan, milletvekili, MİT Müsteşarı ile bağlantılarının olduğunu beyan ettikleri belirlendi.

Zanlıların, doladıracakları kişilere, "dava dosyalarından ceza aldırmayacakları, istedikleri kişiyi işe aldırabilecekleri ve sahte engelli raporu alabilecekleri, savcı, hakim ve Yargıtay üyelerine para vererek dava dosyalarından beraat kararı aldırabilecekleri, uyuşturucu ve terör suçundan soruşturma veya kovuşturması devam eden kişilere para karşılığında sahte 'muhbir belgesi' düzenleyerek ceza indirimi aldırabilecekleri, sahte bilirkişi raporu düzenleyebilecekleri, istedikleri kişiyi para karşılığı güvenlik korucusu yapabilecekleri, trafik cezalarını iptal ettirebilecekleri, yakalama kaydı olan kişileri sivil polis kılığındaki kendi adamlarına sahte gözaltı yaptırarak para karşılığı serbest bıraktırdıkları, ;uluslararası bağlantıları sayesinde para karşılığında İngiltere vizesi aldırabilecekleri" gibi vaatlerde bulundukları, bu doğrultuda da 27 ayrı nitelikli dolandırıcılık olayında toplam 727 bin lira aldıkları tespit edildi.

Bunun üzerine şüphelilerin yakalanması için 23 Haziran'da merkez Kayapınar, Yenişehir ve Bağlar ilçesinde 15 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda, kendilerini komiser, yüzbaşı, MİT personeli ve polis olarak tanıtan M.S.M, R.T, B.B, emekli uzman çavuş F.K, zabıt katibi S.Ç, meslekten atılan eski polis Y.A, Dicle Üniversitesinden atılan S.S. ile avukat E.D. ve E.G. gözaltına alındı.

Gözaltına alınan ve jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen zanlılardan 7'si tutuklandı, 2'si adil kontrol şartıyla serbest bırakıldı.