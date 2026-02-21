İSTANBUL 16°C / 6°C
  • Diyarbakır'da kanlı infaz: Başından vurulmuş halde bulundu
Güncel

Diyarbakır'da kanlı infaz: Başından vurulmuş halde bulundu

Diyarbakır'ın Sur ilçesinde arazide silahla başından vurulmuş erkek cesedi bulundu. Olaya ilişkin yakalanan şüphelinin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

AA21 Şubat 2026 Cumartesi 17:32 - Güncelleme:
Diyarbakır'da kanlı infaz: Başından vurulmuş halde bulundu
ABONE OL

Merkez Sur ilçesinin kırsal Kervanpınar Mahallesi'nde dün 23.50 sıralarında arazide silahla başından vurulmuş erkek cesedi olduğu ihbarı üzerine olay yerine polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce yapılan incelemede, cesedin Kadir Ö'ye (29) ait olduğu belirlendi.

Olaya ilişkin şüpheli S.A. (44) yakalandı.

Jandarma Suç Araştırma Timlerince yürütülen çalışmada, Bismil'e bağlı Köseli Mahallesi'nde bir kahvehanede yaşanan tartışmanın ardından S.A'nın (44) takip ettiği Kadir Ö'yü aracına binerken silahla öldürdüğü ve cesedi araziye bıraktığı belirlendi.

Zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.

Popüler Haberler
