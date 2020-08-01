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  • Diyarbakır'da kaybolan 4 yaşındaki Miraç Çiçek'i arama çalışmaları devam ediyor
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Diyarbakır'da kaybolan 4 yaşındaki Miraç Çiçek'i arama çalışmaları devam ediyor

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde evlerinin önünde oynadığı sırada kaybolan 4 yaşındaki çocuktan haber alınamıyor. Miraç'ı bulmak için başlatılan arama çalışmaları devam ediyor.

AA01 Ağustos 2020 Cumartesi 13:57 - Güncelleme: 01 Ağustos 2020 Cumartesi 13:57
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Diyarbakır'dan dün akrabalarını ziyaret için Dicle ilçesinin Kelekçi köyüne giden 3 çocuklu Çiçek ailesinin 4 yaşındaki oğlu Miraç Çiçek, bulundukları evin önünde oynarken kayboldu.

Çocuklarının oynadığı yerde olmadığını fark eden aile bireyleri köydeki vatandaşların da yardımıyla küçük Miraç'ı aramaya başladı.

Miraç'ı bulamayan aile, durumu jandarmaya bildirdi.

Olay yerine sevk edilen jandarma ve AFAD ekiplerince başlatılan arama çalışmaları sürüyor.

Karadan yürütülen çalışmalara jandarma drone ile havadan da destek veriyor.

Jandarma su altı arama ekipleri de çocuğun bulunması için Dicle Nehri'nde arama yapıyor.

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