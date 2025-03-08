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Diyarbakır'da kaybolan gencin cansız bedeni Batman'da bulundu

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde kayıp olarak aranan gencin cansız bedeni Batman'da bulundu.

AA8 Mart 2025 Cumartesi 20:50 - Güncelleme:
Diyarbakır'da kaybolan gencin cansız bedeni Batman'da bulundu
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Bismil ilçesine bağlı kırsal Kazancı Mahallesi'nin Aydınlar mezrasındaki evinden 1 Mart'ta Batman'daki arkadaşıyla buluşmak üzere çıkan Mehmet Yüksel'den (24) bir daha haber alınamaması üzerine yakınları İlçe Jandarma Komutanlığına kayıp başvurusunda bulundu.

Batman İl Jandarma Komutanlığı ile İl Emniyet Müdürlüğü kent genelinde arama çalışması gerçekleştirdi.

Batman merkeze bağlı Demirbilek köyü yakınlarında bir erkek cesedinin bulunduğu ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce yapılan incelemede cesedin kayıp Mehmet Yüksel'e ait olduğu belirlendi.

Yapılan ilk incelemede silahla vurulması sonucu öldüğü tespit edilen Yüksel'in cenazesi otopsi için Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna götürüldü.

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