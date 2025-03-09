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  • Diyarbakır'da kaybolan gencin cansız bedeninin bulunmasıyla ilgili 14 kişi yakalandı
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Diyarbakır'da kaybolan gencin cansız bedeninin bulunmasıyla ilgili 14 kişi yakalandı

Diyarbakır'ın Bismil ilçesinde kayıp olarak aranan gencin Batman'da cansız bedeninin bulunmasına ilişkin 1'i kadın 14 şüpheli gözaltına alındı.

AA9 Mart 2025 Pazar 17:31 - Güncelleme:
Diyarbakır'da kaybolan gencin cansız bedeninin bulunmasıyla ilgili 14 kişi yakalandı
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Bismil'in kırsal Kazancı Mahallesi'nin Aydınlar mezrasındaki evinden 1 Mart'ta Batman'daki arkadaşıyla buluşmak üzere çıkan ve kendisinden haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine Batman İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğünce yürütülen arama çalışmaları sonucu dün Suçeken Mahallesi mevkisinde cansız bedenine ulaşılan Mehmet Yüksel'in (24) ölümüne ilişkin başlatılan soruşturma sürüyor.

Bismil Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, güvenlik güçlerince C.T. (43), A.T. (59), R.Y. (60), K.T. (27), A.Y. (77), N.T.(32), S.T. (48), R.T. (40), N.T. (49), A.T. (39), B.T. (54), Z.T (69), R.T. (40) ve K.T. (28) gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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