Diyarbakır'da kaybolmuştu! Acı haber geldi

Silvan'da 25 Şubat'ta evinden ayrıldıktan sonra bir daha haber alınamayan Yusuf Toy'un (25) yakınları durumu yetkililere bildirdi.

Bunun üzerine yapılan araştırmada, bir kafenin güvenlik kamerası görüntüsünde Toy'un Batman Çayı'na doğru gittiğinin belirlenmesi üzerine bölgede arama çalışması yürütüldü.

Polis, jandarma, AFAD, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi, Dicle Üniversitesi Arama Kurtarma (DÜAK), Kulp Belediyesi Arama Kurtarma (KUBAK) ve Kayapınar Belediyesi Arama Kurtarma (KAYBAK) ekiplerinin çalışması sonucu Toy'un cesedi çayda bulundu.

Toy'un cenazesi otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.