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  • Diyarbakır'da korkunç cinayet! 34 yaşındaki kadın evinde silahla vurulmuş halde bulundu
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Diyarbakır'da korkunç cinayet! 34 yaşındaki kadın evinde silahla vurulmuş halde bulundu

Diyarbakır'da Mücella Demir (34),yaşadığı evinde silahla vurulmuş yaralı halde bulundu. Demir, akşam saatlerinde doktorların çabalarına rağmen kurtarılamayarak, yaşamını yitirdi. Ekipler, Demir'in yaşadığı evde yaptığı incelemede kimsenin olmadığını belirlerken, olayın aydınlatılmasına yönelik çalışma başlattı.

DHA23 Temmuz 2020 Perşembe 00:34 - Güncelleme: 23 Temmuz 2020 Perşembe 00:34
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Olay, sabah saatlerinde merkez Bağlar ilçesindeki Yunus Emre Mahallesi'nde meydana geldi. Mücella Demir'in yaşadığı evden gelen silah sesleri üzerine çevredekiler polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbarla olay yerine gelen polis ekipleri, Demir'i silahla vurulmuş yaralı halde buldu. Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Demir, ambulansla hastaneye götürüldü.

Ekipler, Demir'in yaşadığı evde yaptığı incelemede kimsenin olmadığını belirlerken, olayın aydınlatılmasına yönelik çalışma başlattı.

HASTANEDE YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesindeki Yunus Emre Mahallesi'ndeki evinde silahla vurulmuş yaralı halde bulunan Mücella Demir, Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri'nde tedaviye alındı. Hastanenin acil servisinde tedaviye alınan Demir, akşam saatlerinde doktorların çabalarına rağmen kurtarılamayarak, yaşamını yitirdi.

Demir'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırılırken, polis ekiplerinin ölümüyle ilgili çalışması sürüyor.

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