Diyarbakır'da korkutan kaza: Taksi takla attı

Diyarbakır'ın Silvan ilçesinde meydana gelen trafik kazası korku dolu anlar yaşattı. Akyol Mahallesi mevkiinde direksiyon hakimiyetini kaybeden taksi sürücüsü, aracın takla atmasına neden oldu ve kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza Silvan ilçesi Akyol Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği taksi takla atıp yoldan çıktı. Kazada 1'i ağır 4 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 acil sağlık ve güvenlik güçleri sevk edildi. Yaralılar olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.