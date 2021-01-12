Diyarbakır'da Kovid-19 vakaları yüzde 70 geriledi

12 Ocak 2021 Salı 12:06 - Güncelleme: 12 Ocak 2021 Salı 12:36

Diyarbakır’da Koronavirüs Salgını tedbirleri nedeniyle işyerleri kapalı olan, Diyarbakır Esnaf ve Sanatkârlar Odası ve Diyarbakır Ticaret Odası’na kayıtlı 2 bin 761 işletmeye Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi tarafından 1500 Lira ek nakdi destek verilecek. Ayrıca bu işletmelerde çalışan 7 bin 503 kişiye de gıda paketi dağıtılacak.

Diyarbakır Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Alican Ebedinoğlu ve Diyarbakır Ticaret Odası Başkanı Mehmet Kaya’nın da hazır bulunduğu toplantıda Vali Münir Karaloğlu; 1500 Lira desteğin, oda kayıtlarına göre ve defaten ödeneceğini, çalışanlara verilecek yardım kolilerinin ise evlere dağıtılacağını ifade etti.

KİMSE KİMSESİZ KALMADI

Vali Karaloğlu: “Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımız, Vefa Destek Gruplarımız, Kızılay başta olmak üzere sivil toplum kuruluşlarımız, belediyelerimiz ve iş dünyamız salgın sürecinde bir dayanışma destanı yazdılar, devletimiz kimseyi kimsesiz bırakmadı. Bu dayanışmaya katkısı olan herkese teşekkür ediyorum.” dedi.

Karaloğlu; Diyarbakır’daki ihtiyaç sahibi vatandaşlara yapılan yardımların da takip eden süreçte banka kartları aracılığıyla yapılacağını, bunun için 4 ilçede 2700 banka kartı dağıtımının tamamlandığını, 17 ilçede bu kartların dağıtılmaya devam edeceğini, ihtiyaç sahiplerinin alışverişlerini Diyarbakır’daki esnaftan yapmasıyla, hem ihtiyaç sahiplerine yardım hem de esnafa destek etmiş olacaklarını söyledi.

DİYARBAKIR’DA YÜZDE 70’E VARAN İYİLEŞME VAR

Kovid yoğun bakım doluluk oranlarının %29’lara gerilediği Diyarbakır’da, salgına karşı mücadelenin büyük bir kararlılıkla sürdürüldüğünü ifade eden Münir Karaloğlu; ”Neredeyse tamamen durdurduğumuz hayata yeniden başladıktan sonra, salgında yaşanan artış nedeniyle 17 Kasım itibarıyla yeni tedbirler almak zorunda kaldık. Bu tedbirleri Sayın Cumhurbaşkanımız ilan etti. Akşam 9’dan sonra dışarı çıkmıyoruz. Cumartesi Pazar günü evdeyiz. Bazı esnaflarımızın faaliyetlerine kısıtlamalar getirdik. Bazı esnaflarımızın ise faaliyetlerini tamamen durdurmak zorunda kaldık… Bugün 12 Ocak, bu tedbirlerin doğru tedbirler olduğunu hepimiz gördük, görüyoruz. Diyarbakır’ımızda tüm verilerde %70’e varan iyileşme var” dedi.