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Diyarbakır'da kurulan fabrika 400 kişiye ekmek kapısı olacak

Diyarbakır'da Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde 400 kişiye istihdam sağlayacak tekstil fabrikasının açılışı gerçekleştirildi. Vali Münir Karaloğlu, 'Tekstilkentte 15 fabrika hedefiyle başlamıştık. Bugün 19'uncu fabrikayı hizmete açıyoruz, 43 fabrikanın inşaatı devam ediyor. Bundan sonra her hafta yeni bir fabrikanın açılışı için burada olacağız ve bundan da mutluluk duyacağız.' dedi.

AA4 Ocak 2022 Salı 17:10 - Güncelleme: 4 Ocak 2022 Salı 17:10
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Vali Münir Karaloğlu, Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'nde bu yılın sonuna kadar 400 kişiye istihdam sağlayacak Tekstil Fabrikasının açılışında, kentin 2021 yılını yatırımla, istihdamla, ihracatla ve her konuda pozitif bir gündemle kapattığını söyledi.

Diyarbakır'ın, yakaladığı olumlu hava ve yatırım iştahıyla, genç nüfusa istihdam yaratacak Türkiye'nin önemli üretim ve ihracat merkezlerinden biri olacağını kaydeden Karaloğlu, bu yılın kent için 2021'den daha iyi olacağını belirtti.

"Tekstilkentte 15 fabrika hedefiyle başlamıştık. Bugün 19'uncu fabrikayı hizmete açıyoruz, 43 fabrikanın inşaatı devam ediyor. Bundan sonra her hafta yeni bir fabrikanın açılışı için burada olacağız ve bundan da mutluluk duyacağız." ifadelerini kullanan Karaloğlu, Diyarbakır'ın, yakaladığı bu ivmeyle genç nüfusa istihdam yaratacağını bildirdi.

Tekstilkentte yüzde 100 doluluğu yakaladıklarını aktaran Karaloğlu, bütün parsellerin tahsis edildiğine dikkati çekti.

Karaloğlu, şöyle konuştu:

"Sadece işgaller dolayısıyla 2 parselde sorunumuz var. Tekstil İhtisas Organize Sanayi Bölgemizi 2 bin 700 hektar daha büyütmek için çalışmalar başlattık. Şu anda 58 yatırımcımız sırada bekliyor. Neredeyse her gün kapımızı yeni yatırımcılar çalıyor. Türkiye'nin farklı illerinden insanlar Diyarbakır'da oluşan bu olumlu hava üzerine yatırım yapmak için kentimize geliyorlar ve bizden yer talep ediyor. Biz de arkadaşlarımızla gece gündüz onların ihtiyaçlarını gidermek için çalışıyor ve gayret ediyoruz."

Daha sonra Karaloğlu, fabrikanın açılışını yaptı, işçilerle yemek yedi, fabrikada incelemelerde bulundu.

Açılışa Vali Yardımcısı Ömer Coşkun, Diyarbakır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mehmet Kaya, Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Ayhan Kardan ile iş insanları katıldı.

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